بعد وعد مسلي آل معمر .. اقتراح أهلاوي يمهد لحسم صفقة كبرى من النصر

هل تتم الصفقة الكبرى بين الأهلي والنصر ؟

بعد ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2023-2024، بدأ مسؤولو النادي الأهلي، التخطيط بقوة؛ للصفقات الصيفية الجديدة.

الأهلي ضمن حسابيًا وبشكل رسمي، العودة إلى دوري المحترفين؛ بعد وصوله إلى النقطة 65، في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023.

واقترح الإعلامي الرياضي نايف العتيبي، تعاقد الأهلي، مع النجم الدولي عبدالإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشف العتيبي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن العمري، لا يُمانع في الانتقال إلى قلعة الراقي، خاصة في ظل العلاقات المتوترة مع مسؤولي النصر حاليًا.

وفي وقتٍ سابق، وعد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة النصر، بـ"ترك" أي لاعب في صفوف فريقه يريده الأهلي، في ظل العلاقات القوية بين الناديين؛ بشرط أن لا يكون الجهاز الفني، في حاجة إلى خدماته.

أيضًا من الممكن أن تستغل الإدارة النصراوية، "الانتقال المحتمل" للعمري إلى الأهلي؛ من أجل الاتفاق على بعض الصفقات التبادلية، خاصة أن بعض نجوم الراقي، ارتبطوا بالانضمام إلى قلعة العالمي سابقًا؛ وعلى رأسهم محمد الربيعي وهيثم عسيري.

جدير بالذكر أن قيد الأهلي، صفقاته الصيفية الجديدة؛ متوقف على حصوله على "تدابير وقتية" من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بعد الاستئناف ضد عقوبة "فيفا"، بحرمان الفريق الأول من التعاقدات.