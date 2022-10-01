وعد قد يكلفه رجولته .. "لو هبط فريقي سأقطع عضوي التناسلي"

قدم اللاعب الإكوادوري كيفين مينا مهاجم فريق ريال سانتا كروز البوليفي وعدًا غريبًا لجماهير فريقه، مؤكدًا لهم على ثقته أن الفريق لن يهبط.
جاء هذا بعد مواجهة الفريق ضد نظيره ريال تومايابو في الجولة 19 من الدوري البوليفي الذي يحتل فيه فريقه المركز الـ 15 من أصل 16 فريقًا.
وقال مينا: "الدموع خرجت من عيني لأنني لاعب كنت دائمًا أسجل الأهداف، والآن لست مباريات لم أفعل ذلك".
وأضاف: "الهدف جاء لأقوم بإهداءه لكل شخص لم يثق في إمكانياتي وفي قدرتي على مساعدة الفريق".
وأكمل: "لهذا قام الفريق بالتوقيع معي، حتى أقوم بإنقاذهم، لو هبطنا بحلول نهاية الموسم سأقوم بقطع عضوي التناسلي".
وكان ريال سانتا كروز قد تأخر في النتيجة بحلول الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يعادل مينا النتيجة في اللحظة الأخيرة.
جدير بالذكر أن عدد الجولات المتبقية لفريقه في الدوري البوليفي هي 11 مواجهة وذلك التعادل هو الأول للفريق في خمس مباريات خسرها.
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