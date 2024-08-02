وعد فأوفى لكورينثيانز .. ميشايل ديلجادو يحسم موقفه النهائي مع الهلال

تعرف على قرار النجم البرازيلي مع الهلال

حسم النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو جناح فريق نادي الهلال موقفه من الاستمرار مع فريقه، بعد تحرك كورينثيانز البرازيلي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الإعلامي تياجو سالازار قد أشار عبر قناة "gazeta esportiva" إلى أن كورينثيانز قد تقدم في مفاوضاته مع ميشايل، وأن اللاعب سيحاول أن يساعد الفريق البرازيلي على إتمام الصفقة.

وكشفت صحيفة "اليوم" عن أن ميشايل قد وافق على إنهاء عقده مع الهلالخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعدم الاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن ميشايل قرر الاتفاق مع الهلال على إنهاء العقد، من أجل إتمام انتقاله إلى فريقه الجديد، بعد تلقيه بعض العروض من الدوري البرازيلي.

يُذكر أن ديلجادو غاب عن آخر مواجهات الهلال الودية ضد كومو الإيطالي ثم الدحيل القطري، حيث أكد البعض على أن الاستبعاد لاقتراب رحيله، ولكن كشف الإعلامي سيف السيف عن أن الاستبعاد سببه الإصابة.