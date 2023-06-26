ماذا قال خالد العيسى لجماهير النادي الأهلي؟

قدّم خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي "غير الربحية"، وعدًَا تاريخيًا إلى جماهير قلعة الراقي، مع الأيام الأولى في عهده الجديد.

الجمعية العمومية للأهلي، اختارت العيسي رئيسًا للمؤسسة غير الربحية؛ وذلك في أول انتخابات بعد تحويل 75% من أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ووعد رئيس الراقي في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جماهير النادي بالعمل على إرضائهم؛ قائلًا: "هذا الهدف الذي أعدكم أنني لن أتنازل أو أحيد عنه، طيلة فترة رئاستي، بإذن الله".

ودعا الجماهير، للوقوف خلف هدف واحد فقط؛ وهو خدمة هذا الكيان العظيم، من أجل تحقيق كافة الطموحات، والمساهمة في تنفيذ رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي جعل المملكة، قبلة لكل الرياضيين في العالم.

واختتم خالد العيسى رسالته؛ بالقول: "نحن جاهزون للتحدي بكم ومن أجلكم.. وبإذن الله ستتوالى الأفراح الأهلاوية، على كافة المستويات".

وفي هذا السياق.. يبدو أن خطف هدف نادي الهلال؛ سيكون أولى ضربات العيسى، بعد توليه رئاسة الأهلي؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، خلال الساعات القليلة الماضية.

الصحيفة أكدت على أن المفاوض الأهلاوي، حدد اسم النجم الإسباني لويس ألبيرتو، لاعب لاتسيو الإيطالي؛ ليتصدر خيارات تدعيم خط الوسط، في فترة الانتقالات الحالية.

جدير بالذكر أن اسم ألبيرتو، ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية؛ بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.