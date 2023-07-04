وعدت وأوفت.. سر ظهور أليكيسيا بوتياس بالشعر الوردي قبل كأس العالم

وعد أجبر بوتياس على صبغ شعرها باللون الوردي

فوجيء الجميع بظهور مختلف للاعبة برشلونة ألكيسيا بوتياس في معسكر إسبانيا قبل أقل من 20 يومًا على انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا.

وأطلت بوتياس بشعر وردي بعد أيام من الودية الأولى لمنتخب لا روخا التي أقيمت الخميس الماضي أمام بنما وشهدت فوزه بسباعية مقابل لا شيء.

وكشفت إيريني باريديس زميلتها في المنتخب وفريق برشلونة عن السبب وراء تغيير أليكيسيا لمظهرها ولون شعرها.

وقالت باريدس في حوار مع منصة "ريليفو" عن ذلك: "أليكسيا فعلت ذلك كوعد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا. إنها تمر بفترة صعبة بسبب الضغط الإعلامي، من الصعب استعادة مستواك بعد إصابة طويلة".

أليكسيا بوتياس لم تلعب سوى 180 دقيقة فقط الموسم الماضي بسبب إصابتها بالرباط الصليبي في أمم أوروبا للسيدات.

وأضافت "كل شيء يستغرق وقتًا، على الجميع أن يتركها وشأنها. إنها بدأت باستعادة مستواها وأتمنى أن تكون في أفضل حالاتها في المونديال لأنها لاعبة تحدث فرقًا".

بوتياس البالغة من العمر29 عاما جمعت بين جائزتي الكرة الذهبية والأفضل "ذا بيست" من فيفا مرتين على التوالي في 2021 و2022، كما توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2021 و2023.

وتستعد إسبانيا للمشاركة في كأس العالم للسيدات للمرة الثالثة في تاريخهن في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات كوستاريكا واليابان وزامبيا.