"وضع هازارد في ريال مدريد غير تقليدي لكنه قادر على تغييره"

يخشى الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا من الوضع الذي يعيشه إيدين هازارد حاليًا في نادي ريال مدريد.

هازارد لم يعد مصابًا، لكنه يلعب قليلًا جدًا لدرجة أنه خاض 12 دقيقة فقط في آخر ثلاث مباريات لعبها ريال مدريد، وهو وقت قليل جدًا للاعب رائع انتقل إلى "سانتياجو بيرنابيو" في 2019 لملء الفراغ الذي تركه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عام.

وبعيدًا عن ريال مدريد، فإن التوقف الدولي يأتي في وقت مثالي بالنسبة إلى هازارد، الذي يبدو مهمًا في خطط منتخب بلجيكا في مباراتيه ضد إستونيا وويلز، حيث يراهن "الشياطين الحمر" على حجز تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2022.

روبرتو مارتينيز، أجرى مقابلة مع صحيفة "HLN" البلجيكية، تحدث خلالها عن وضعية هازارد مع ريال مدريد، معترفًا بأنه "إذا توقف عن الاستمتاع بكرة القدم، فإن الوضع لن يكون مثاليًا".

وقال مدرب منتخب بلجيكا: "الوضع غير عادي، ولم نكن نتوقعه، طبيًا هازارد على ما يرام".

وأضاف: "نعلم أنه يقوم بعمل إضافي ليكون في حالة جيدة، يريد أن يفعل كل ما في وسعه للوصول إلى أفضل مستوى له مرة أخرى".

وتابع: "لن نقلق حتى يتوقف هازارد عن الاستمتاع بكرة القدم".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلًا: "لكن في الوقت الحالي، الوضع ليس كذلك، أعتقد أنه قادر على إنهاء الموسم بشكل قوي".

يذكر أن منتخب بلجيكا يتصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن منتخب التشيك، ويحتاج إلى الفوز على إستونيا ليضمن مقعده في مونديال قطر.







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