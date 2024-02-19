وضع نفسه أمام مدفع جمهور الاتحاد .. محمد نور يعترف بأفضلية الهلال بتصريحات قوية

البعض يرى أنه ما كان على أسطورة الاتحاد أن يقول ما قاله!

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لم يكن أمام محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد السعودي، إلا كيل المديح لخصمه السابق نادي الهلال، في ظل التألق الكبير لنجومه، لكن حديثه أغضب الاتحاديين بعض الشيء.

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الزعيم يعيش حاليًا فترة رائعة تحت قيادة مدربه جورج جيسوس، إذ يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه مع مرور 20 جولة من الموسم، بجانب كسره لعدد من الأرقام القياسية.

وبسؤال نور عن فريق يرشحه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من بين الرباعي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي" - حال ما أتيحت الفرصة - أجاب دون تردد: "بكل أمانة، حاليًا في الساحة لا يوجد إلا الهلال، هذا لا يلعب في أوروبا فقط، فقد رأيناه في نهائي كأس العالم المغرب 2023، شرف له اللعب أمام ريال مدريد والهزيمة بنتيجة 5-3 فقط، لذا مؤكد أرشح الهلال للعب في دوري أبطال أوروبا، فهو أفضل من يمثلنا خارجيًا حاليًا".

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وأوضح "القوة العاشرة" أن إمكانيات لاعبي الزعيم تساعد جيسوس على الإبداع، مواصلًا: "من صالح جيسوس إصابة نيمار، لو لم تحدث، هل كان الهلال سيظهر بهذه الصورة؟ لا!، نعم! نيمار أفضل من مالكوم 20 مرة وأفضل من كل لاعبي الهلال، لكن مالكوم يخدم المجموعة".

هذا المديح أغضب الاتحاديين، وطالبوه بالتوقف عن مثل هذه التصريحات، باعتباره أسطورة العميد.

يذكر أن الاتحاد في دوري روشن يبتعد عن الهلال "المتصدر" بـ22 نقطة، محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب، خلف الزعيم، النصر، الأهلي والتعاون.

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