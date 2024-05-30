"وضعت سكينًا في ظهري" نجم آرسنال السابق يروى تفاصيل خلافه مع أرتيتا!

خلاف كبير انتهى برحيل نجم الجانرز...

كشف بيير أوباميانج، لاعب مارسيليا الحالي، وآرسنال الأسبق، عن تفاصيل خلافه مع ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني، والذي أنهى علاقته بالجانرز.

وتوترت علاقة المهاجم الجابوني، مع الفريق اللندني في الفترة الأخيرة قبل أن يرحل بشكل نهائي في فبراير 2022، بعدما كانت آخر مباراة لعبها في ديسمبر 2021.

وقال أوباميانج، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن أزمته مع المدرب الإسباني: "حدث ذلك خلال فترة كورونا، لم يكن موسمي جيدًا، وحينها كانت والدتي قد أصيبت بجلطة دماغية وكان الوقت قريبًا من فترة أعياد الميلاد، وأخبرت المدرب أنني أريد أن أرى والدتي".

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وعند عودة اللاعب كان عليه الخضوع لبروتوكولات فيروس كورونا، ولكنه تأخر في إجراء تلك الفحوصات مما تسبب في غضب أرتيتا.

وأضاف: "عندما وصلت أمسك أرتيتا برأسي وأخبرني (لقد وضعت سكينًا في ظهري، لا يمكنك أن تفعل ذلك بي في ظل الأزمة التي نمر بها)، وحينها لم أرغب في الرد عليه لأن الأمر سينتهي بحالة كبيرة من الغضب".

وأتم تصريحاته قائلًا: "مرت الأيام وأخبرني طبيب الفريق بعدها بأن المدرب لا يريدني أن أتدرب مع الفريق بعد الآن، وسأحضر التدريبات بشكل منفرد!".