"وصيف مبابي" يتنحى أمام الهدف القديم .. الأهلي يحول أنظاره من فرنسا إلى إنجلترا لدعم الهجوم

كان هدفًا للأهلي في يناير، وعاد للصورة من جديد..

لا يزال الأهلي السعودي يفتش عن مهاجم جديد لضمه للمحلي فراس البريكان، سعيًا وراء إصلاح ثغرات الموسم الماضي، ولعدم اللجوء للعب بالبرازيلي روبرتو فيرمينو كمهاجم صريح، وهو الأمر الذي أثبت فشله في الفترة الأولى من 2023-2024.

الراقي -حتى الآن- لم يتعاقد مع أي صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، فيما تنتهي فترة التسجيل في الثاني من سبتمبر المقبل.

وخلال الفترة الماضية، زعمت بعض التقارير الصحفية أن قلعة الكؤوس تستهدف التعاقد مع الكندي جوناثان دافيد؛ مهاجم ليل الفرنسي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الموسم الماضي من الدوري الفرنسي خلف كيليان مبابي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن اليوم، ظهر اسم جديد، فوفقًا لصحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو فإن إيفان توني؛ مهاجم برينتفورد الإنجليزي، يعد أحد أبرز المهاجمين على طاولة الأندية السعودية سعيًا وراء التعاقد معه خلال الأسابيع الأخيرة من الميركاتو.

وأشار رومانو أن توني كان هدفًا بالفعل للأهلي تحديدًا منذ الشتاء الماضي، لكن حتى الآن لم يحسم قراره ولا يزال يدرس العروض المتاحة أمامه.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا شارك الموسم الماضي في 17 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا أربعة أهداف وصانعًا لهدفين.