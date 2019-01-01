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وصيف كأس العالم يفتح باب العودة للهلال يوماً ما

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Goal Arabic
أشاد مدرب كرواتيا بمستويات سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فتح المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، الباب للعودة إلى قيادة نادي الهلال السعودي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال وصيف كأس العالم رداً على سؤال صحيفة "الرياضية" حول إمكانية العودة لقيادة الهلال : قد أعود يوماً ما للهلال ولا أعلم ما يخبئه لي المستقبل.

وفي نفس الصدد، عبر زلاتكو عن سعادته بحضور مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية أمس، والتي حقق فيها الأخضر فوزاً كبيراً.

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 وأشاد مدرب كرواتيا بمستويات سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك، قائلاً: “دربتهم وأعرفهم جيداً.

أنهى زلاتكو تصريحاته ليؤكد على ارتباطه بعقده الحالي مع المنتخب الكرواتي، الذي يستعد لتصفيات كأس أوروبا 2020.

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