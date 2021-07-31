وصول فاران قد يحبط محاولات باريس لضم بوجبا

صدمة قد تحدث للنادي الفرنسي

يواصل نادي باريس سان جيرمان، مطاردته للفرنسي بول بوجبا، طمحًا في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد بوجبا الحالي ينتهي مع يونايتد في 30 يونيو 2022، والمحادثات متوقفة من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

بوجبا يريد الرحيل من أجل خوض تجربة جديدة وسط محاولات مكثفة من باريس لضمه، ولكن الشياطين الحمر يريدون الحفاظ على كامل نجوم الفريق استعدادًا للموسم القادم.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أكدت أن وصول رافاييل فاران من ريال مدريد قد يغير هذا الموقف تمامًا.

ويأتي ذلك بحكم الصداقة الكبيرة على تجمعه بلاعب ريال مدريد السابق، والنجاحات التي حققها كل منهما مع منتخب فرنسا، وكان أبرزها كأس العالم 2018.

الطموح الذي يظهره يونايتد هذا الصيف كذلك بضم فاران وكذلك جادون سانشو من بوروسيا دورتموند، قد يغري بوجبا ويجبره على الصبر والاستمرار مع الشياطين الحمر.

وأوضحت التقارير أن اللاعب لا يفكر في تمديد عقده هذا الصيف، ومن المتوقع أن يؤجل الأمر خلال الموسم المقبل، لتصبح كل الخيارات مفتوحة ومتاحة أمامه.

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جدير بالذكر أن يونايتد وضع كل من روبين نيفيش لاعب وولفرهامبتون وليون جوريتسكا نجم بايرن ميونخ، ضمن الخيارات المتاحة في حالة رحيل بوجبا.