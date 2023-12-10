"وصمة عار لا تمحى".. جيرونا يلطخ تاريخ برشلونة بدون رحمة

جيرونا يذيق برشلونة المرار!

ألحق جيرونا رقما سلبيا بمضيفه برشلونة، خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني "الليجا".

ففي الشوط الأول من اللقاء الذي يستضيفه ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، سجل جيرونا هدفين تقدم بهما على برشلونة، عبر أرتيم دوفبيك و ميجيل جوتيريز في الدقيقتين (12 و40).

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن برشلونة هذا الموسم استقبل هدفين على الأقل خلال الشوط الأول، في 4 مناسبات بالليجا.

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وأشارت الشبكة، إلى أن هذا هو ثالث أعلى معدل (سلبي) لاستقبال الأهداف في الشوط الأول على مدار تاريخ برشلونة، خلال القرن الـ21.

وأوضحت، أن البارسا استقبل هدفين أو أكثر خلال الشوط الأول 5 مرات، خلال موسمي (2001-2001) و(2018-2019).

ولم يكتف جيرونا بثنائية دوفبيك وجوتيريز، بل أضاف الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني عن طريق فاليري ايسترادا وكريستيان ستواني في الدقيقتين (80 و95).

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب بـ34 نقطة، بينما جيرونا يأتي في الوصافة بـ38 نقطة، بفارق نقطة عن الريال المتصدر.

ويريد طرفا مباراة اليوم استغلال تعثر ريال مدريد أمام بيتيس، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي (1-1).