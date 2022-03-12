وصل للألفية.. ميسي يحتفل برقم تاريخي أمام أستراليا في كأس العالم

ميسي يصل لرقم قياسي جديد

لا يتوقف عن تحطيم الأرقام، هكذا هي مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يصل اليوم إلى رقم تاريخي جديد في مسيرته الرياضية الحافلة بالنجاحات الهائلة.

بمشاركته اليوم ضد أستراليا، يصل البرغوث إلى 1000 مباراة شارك فيها مع المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

مسيرة ميسي الحافلة ضمت 35 لقبًا إلى متحفه الخاص الذي لم يتوقف عن التدفق سواء بالبطولات الجماعية أو الألقاب الفردية التي حققها الأرجنتيني.

1000 - Against Australia, Lionel Messi will make his 1,000th appearance for Argentina, Barcelona and Paris Saint-Germain. To date he has 788 goals and 338 assists (1,126 goals + assists). Legend. pic.twitter.com/cCdnk9Ua4j — OptaJean (@OptaJean) December 3, 2022

فيما يحاول البرغوث زيادة لقب واحد غائب هذا الموسم، وهو بطولة كأس العالم قطر 2022 التي يسعى لتحقيقها مع منتخب الأرجنتين بطبيعة الحال.

وسجل ميسي هدفه الأول في الأدوار الإقصائية بكأس العالم ضد أستراليا، وهو الهدف التاسع له في تاريخه بالمونديال ليتخطى مارادونا صاحب الثمانية أهداف ويقف خلف جابرييل باتيستوتا صاحب العشرة أهداف.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يلعب ضد أستراليا في دور الـ 16 من المونديال، والفائز سيلاقي هولندا التي تأهلت لربع النهائي بعد الفوز بثلاثية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.