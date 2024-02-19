وصل دبي أم خدع الهلال وتوجه للبرازيل؟ .. فيديو يورط نيمار!

الجدل حول نيمار لا ينتهي، ولكن!

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حالة من الجدل خُلقت خلال الساعات الماضية في الوسط الهلالي بسبب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي مروجوه أنه للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال، رفقة اليوتيوبر الشهير "سبيد"؛ عاشق كريستيانو رونالدو.

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الفيديو بدأ انتشاره فجر اليوم الإثنين، من صفحة جماهيرية لسبيد، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتعليق: "احتفال سريع مع نيمار في البرازيل".

هذا التعليق دفع بعض منافسي الزعيم، لاستغلال الموقف للترويج لكون البرازيلي "خدع" الهلال وتوجه لبلاده بدلًا من التوجه لدبي، حيث من المفترض أن يكمل تأهيله بعد عملية الرباط الصليبي.

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أما البعض الآخر فقد زعم أن الفيديو في دبي من الأساس، متجاهلًا تمامًا أن الفيديو موضح من البداية أنه في البرازيل، بل وزاد أنه يتراقص على إصابته بقوة دون مراعاة لخطورها وهو ما من شأنه أن يؤخر عودته للملاعب، في موقف "لا مبالاة" منه.

بعض جمهور الهلال انساق وراء الفيديو وهاجم لاعبه، لكن بالبحث حول القصة، تبين أن نيمار بالفعل موجود في دبي منذ مساء أمس الأحد، فقد نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة فور وصوله للمدينة الإماراتية.

أما عن الشخص الموجود في الفيديو مع سبيد، فبالتدقيق في يده الخالية من "الوشوم" يتبين أنه "شبيه" نجم الهلال، الذي أثار الجدل في عدة مناسبات مؤخرًا نظرًا للشبه الكبير بينهما، أما يد نيمار فتملأها الوشوم، وهو ما يبرئه من محاولات توريطه من قبل منافسي الأزرق.

يذكر أن نيمار أصيب في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة البرازيل أمام أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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