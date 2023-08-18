وصل إلى نقطة الإنهيار .. ليفاندوفسكي في ورطة جديدة ببرشلونة

ليفاندوفسكي يشعر بالإحباط...

يعيش روبرت ليفاندوفسكي، فترة صعبة مع فريقه برشلونة، في الوقت الحالي خاصة مع بداية الموسم، وعدم ظهوره بالشكل المنتظر منه في مباراة خيتافي الأخيرة.

وتعادل برشلونة سلبيًا أمام خيتافي، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الإسباني، وفي تلك المباراة لم يسدد المهاجم البولندي إلا كرتين فقط على مرمى أصحاب الأرض، بالرغم من أنه لم الكرة 31 مرة ومرر 14 تمريرة صحيحة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي يشعر بالإحباط مع الفريق الكتالوني، إذ يقدم اللاعب كل ما لديه مع الفريق، ولكنه غير كاف لتسجيل عدد الأهداف الذي يسعى إليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى ان اللاعب أيضًا، يشعر بأنه يتعرض لضغط بدني كبير، من مدافعي الفرق المنافسة، وبالرغم من هذا لا يخلق الخطورة المطلوبة منه.

وأكدت الصحيفة، أن الجهاز الفني لبرشلونة، بدوره بدأ يشعر بالمشكلة، ويسعى لإيجاد حلًا لها من أجل زيادة المعدل التهديفي للفريق، وأوضحت "سبورت" أن فيران توريس، قد يكون حلًا لتلك الأزمة في هجوم الفريق الكتالوني.

وأفاد التقرير الصحفي، إلى أن تشافي هيرنانديز، طلب من ليفاندوفسكي عدم العودة إلى خط الوسط وبقائه لفترة أطول داخل منطقة الجزاء، من أجل محاولة استغلال خطورة المهاجم البولندي داخل منطقة العمليات.

ويستعد برشلونة، لاستقبال قادش مساء الأحد المقبل، على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.