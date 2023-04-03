وصلته العديد من العروض .. الهلال يحسم مستقبل ميشايل

الجناح البرازيلي بين البقاء والرحيل عن الرياض

shahid

حسم الهلال مستقبل جناحه البرازيلي ميشايل وأكد استمراره معه خلال الموسم القادم مغلقًا الباب في وجه الأندية البرازيلية الراغبة في ضم اللاعب.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

صحيفة بولافيب أوضحت أن ريناتو جاوتشو المدير الفني لجريميو طلب التعاقد مع ميشايل في سوق الانتقالات الشتوي، وقد حاول النادي الحصول على توقيعه بالفعل لكن إدارة الهلال رفضته وعروضًا أخرى بسبب منع النادي من القيد.

وأضافت الصحيفة أن المدرب مازال على تواصل مع الجناح البرازيلي ويرغب في ضمه خلال الصيف القادم، لكن الانقلاب الكبير في وضع ميشايل في الهلال وتحوله من لاعب بديل إلى أحد نجوم الفريق الأساسيين غير من رأي ناديه بشأن مستقبله.

الصحيفة أوضحت أن الهلال أبلغ ميشايل برفض جميع العروض المقدمة له من البرازيل، على الأقل خلال عام 2023، لأنه أصبح عنصرًا فعالًا ومهمًا في الفريق، مما مثل صدمة للأندية الراغبة في ضمه.

يُشار إلى أن ميشايل لعب مع الهلال 45 مباراة سجل بها 9 أهداف وصنع مثلهم.

Shahid