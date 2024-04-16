بعد وصفه بـ"الخنزير" .. عثمان ديمبيلي يرد على جماهير برشلونة برسالة مفاجئة في ليلة وداع دوري الأبطال

رسالة نجم باريس بعد الاستقبال الصادم في إسبانيا..

"الأفضل في لقاء الليلة" هذا هو عثمان ديمبيلي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام فريقه السابق برشلونة الإسباني، رغم الضغوطات الجماهيرية الكبيرة التي تعرض لها.

نجم البرسا السابق قاد باريس اليوم الثلاثاء، لإقصاء الفريق الإسباني من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز برباعية مقابل هدف وحيد، في ريمونتادا تاريخية بعد هزيمته في الذهاب بثلاثية مقابل هدفين.

ديمبيلي الذي سجل هدف فريقه الأول الليلة، قال خلال تصريحاته لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عقب اللقاء: "سعيد للغاية، لقد قدمنا مباراة كبيرة حتى رغم استقبالنا لهدف في البداية، آمنا بأنفسنا وخرجنا بالانتصار، ورغم أنني سجلت هدفًا وتحصلت على جزائية إلا أنني لم أكن استثنائيًا، فالفوز للجميع ونتاج عملنا منذ بداية الموسم".

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بسؤاله عما إذا كانت مواجهة برشلونة تمثل حافزًا إضافيًا له بحكم أنه فريقه السابق، علق الفرنسي: "دائمًا هناك حافز خاصةً عندما تلعب في ربع النهائي، فهو موجود سواء كنا نواجه برشلونة أو غيره، صحيح أنه على المستوى الشخصي حافز شخصي بالنسبة لي، لكن تركيز الأكبر كان على المباراة بشكل عام أكثر من أي شيء آخر".

وبالطبع تم سؤاله عن صافرات الاستهجان التي أطلقت عليه من قبل الجماهير الإسبانية، فعلق بحسب ما نقل الصحفي "فابريتسيو رومانو": "برشلونة عظيم، أنا أحبه، والاستهجان طبيعي في كل ملاعب كرة القدم، الآن أنا سعيد في باريس وبتأهلنا لنصف النهائي".

يذكر أن جماهير برشلونة استقبلت ديمبيلي بطريقة صادمة في اللقاء، إذ قاموا بتشبيهه بالخنزير ووصفوه بالخائن.