وصف الحل لأزمة الهلال .. الدعيع: أنا بعُمري أستطيع رقابة "الواقف" إيجالو

حارس مرمى الهلال السابق يشن هجومًا حادًا على المهاجم النيجيري

وجه محمد الدعيع حارس مرمى الهلال المعتزل نقدًا لاذعًا لمهاجم الفريق أوديون إيجالو وأدائه أمام الاتفاق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي مساء اليوم في الدمام.

الهلال خسر نقطته الخامسة على التوالي بالسقوط في فخ التعادل السلبي مع الاتفاق ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي مساء اليوم، بعدما كان قد خسر أمام التعاون 2-1 في الجولة الماضية.

الهجوم الهلالي لم يُقدم مباراة كبيرة، إذ لم ينجح في تسديد سوى 4 كرات على مرمى باولو فيكتور حارس الاتفاق لم يكن منها للنجم النيجيري أي واحدة، بل واحدة لميشايل والثلاثة الأخرى لجانج هيون سو ومصعب الجوير وناصر الدوسري.

الدعيع يشن هجومًا حادًا على إيجالو

الحضور في حلقة الليلة من برنامج "ملعب SBC" اتفق على أن ضعف الأداء الهجومي للهلال لم يُساعد إيجالو على التسديد والتسجيل، إذ لاموا كثيرًا زملاءه في الملعب لعدم تمريرة الكرة جيدًا.

الدعيع كان له رأيًا مختلفًا، إذ أوضح أن إيجالو لم يُقدم أداءً جيدًا من حيث التحرك دون كرة والتمركز في الملعب، واصفًا إياه بالذي يلعب على الواقف ويجعل مهمة التمرير له صعبة جدًا.

Shahid Shahid

إذ قال "ماذا فعل إيجالو حين شارك صالح الشهري بجانبه، واقف إيجالو! لو أنا بعُمري في الملعب سأستطيع رقابته في الملعب".

وحين قيل له "لم تصله الكرة"، أجاب "هو لا يتحرك جيدًا، إن المهاجم لم يظهر جيدًا لصانع الألعاب ولم يُحرجه بالتمركز والتحرك السليم لطلب الكرة فلا يُمكن لوم اللاعب الآخر".

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الدعيع: هذا هو الحل لأزمة الهلال

المقدم خالد الشنيف سأل عن الحل لأزمة الهلال الحالية، خاصة مع بقاء مباراتين فقط قبل توقف دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر خلال نوفمبر القادم.

الدعيع أشار إلى أن الحل هو جلسة مصارحة تجمع المشرف على الكرة، فهد المفرج، مع المدرب رامون دياز واللاعبين.

وأضاف "لابد من جلسة مصارحة من فهد المفرج مع المدرب واللاعبين لإعادة الهلال كما كان".

وأوضح الدعيع أن مشكلة الهلال الأساسية في مدربه رامون دياز، ووجه رسالة له طالبه بتوظيف اللاعبين في مراكزهم الطبيعية وبالمزيد من التركيز من جانبه وجانب مساعده وبتحسين إدارة المباريات وخاصة من جانب التغييرات في الشوط الثاني.

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الشباب في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

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