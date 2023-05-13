وصلت إلى منزل الأرجنتيني

لطالما عبر الأرجنتيني باولو ديبالا عن إعجابه بمنافسه في البرازيل فينيسيوس جونيور، الآن تلقى هدية هامة من الجناح البرازيلي الذي لا يكترث كثيرًا للمنافسة الكروية بين البرازيل والأرجنتين.

فبعد هدفه في مرمى مانشستر سيتي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أرسل فينيسيوس قميصه موقعًا منه إلى باولو ديبالا إلى حيث هو في العاصمة الإيطالية روما.

اشتملت الهدية على كلمات رقيقة من فينيسيوس قال فيها لديبالا: "إلى أخي ديبالا بطل العالم، مع محبتي.. فينيسيوس".. في إشارة إلى تتويج ديبالا مع الألبيسيليستي بكأس العالم 2022 في قطر.

ونشر ديبالا صورة القميص عبر إنستجرام مع عبارات عديدة من الشكر للدولي البرازيلي، الذي يبدو متواضعًا في هذا النوع من السلوكيات.

يذكر أن ريال مدريد تنتظره مباراة هامة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بينما يطمح روما لتعزيز فوزه ذهابًا على باير ليفركوزن من أجل التأهل لنهائي الدوري الأوروبي.