وشوم ليونيل ميسي: ما معنى كل منهما وما هو مكان وجودها على جسده؟

رسم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني العديد من الوشوم في أماكن متفرقة من جسده في السنوات القليلة الأخيرة، فما القصة وراء كل وشم؟

أصبح الوشم موضة العصر في كرة القدم بعد أن انقضى عهد التجاعيد والشوارب الكبيرة في فترة الثمانينات، وسمح بعض من أفضل لاعبي كرة القدم ويتقدمهم الأبرز على الإطلاق وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بأن تكون أجسادهم عبارة عن قطعة قماش لفناني الأحبار ليرسموا عليها إبداعاتهم.

في المقابل كان البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس الأكبر لميسي في الوقت الراهن قد أعلن في وقت سابق بأن جسده خالي تماماً من الوشوم لأنه يتبرع بالدم بانتظام، بعكس نجم البلاوجرانا الذي يمتلك العديد من الرسومات في أماكن متفرقة من جسمه، ولكل منهما قصة ورمز مهم للغاية بالنسبة للأرجنتيني.

ما هي الوشوم الموجودة على جسد ميسي، وما هي أماكن وجودها؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

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ما هي الوشوم الموجودة على قدم ليونيل ميسي؟

يمكن العثور على الوشم الأكثر إثارة لليونيل ميسي على قدميه وخاصةً اليسرى والتي يوجد عليها صورة مثيرة للاهتمام لأن النصف السفلي منها في معظمه حبر أسود.

هذا لأنه كان يملك وشم سابق في نفس المكان تقريباً كان عبارة عن سيف، أجنحة ملاك وكلاهما مغطى بوردة حمراء.

الوشم الوحيد الموجود على ساق ميسي اليسرى هو صورة لأيادي ابنه تياجو جنباً إلى جنب مع اسم الطفل المولود في ربلة الساق، بالإضافة إلى الرقم 10 الذي يرتديه مع ناديه برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

في عام 2018، بدأ ميسي بملأ ساقه اليمنى بالرسومات وتحديداً فوق الكاحل مباشرةً بأسماء وتواريخ ميلاد كل من أبنائه الثلاثة وهم تياجو، ماتيو وسيرو.

ما هي الوشوم الموجودة على ذراع ليونيل ميسي؟





يمتلك ليونيل ميسي عدداً من الوشوم على ذراعه اليمنى، وقد قام برسمها على مدار الأعوام القليلة الماضية، في الجزء العلوي من الكتف توجد صوة ليسوع المسيح وعلى رأسه تاج من الشوك المستوحى من ديانته المسيحية.

هناك وشم آخر عبارة عن عين من المرجح أنها تشير إلى زوجته أنتونيلا روكوزو رغم أنها غير واضحة بالإضافة إلى تاج صغير.

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يوجد وشم آخر عبارة عن نافذة وردية ربما تشير إلى كنيسة سانتا ماريا ديل بي الشهيرة في مدينة برشلونة، ويتزين بقية ذراعه بالوردة الحمراء الناضجة، اللوتس الوردي والزهور البرتقالية.

هناك ساعة جيب كلاسيكية تشغل مساحة لا بأس بها من ساعد ليونيل ميسي مما يشير إلى أنه يدرك تماماً مسيرة تايم القاسية.

ما هي الوشوم الموجودة في جسد ليونيل ميسي؟

يعتبر وشم سيليا "والدة ميسي" من أول الوشوم قرر اللاعب رسمها على جسده وهو ما يوضح مدى العلاقة الوطيدة التي تربطه بها، كما يملك اللاعب وشم للمرأة الأخرى في حياته وهي زوجته أنتونيلا.

يوجد هذا العمل الفني على مفصل الفخذ الأيسر ويمكن تفويته بسهولة وهو عبارة عن شفاء حمراء اللون.