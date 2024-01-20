ليس كاسيميرو .. نجم منتخب البرازيل على رادار دوري روشن السعودي

أحمد رفعت
Casemiro celebrate Brazil Morocco 2023Getty
دوري روشن السعوديBrazilRaphael VeigaAl-Ettifaq

تعرف على النجم الذي يُريده أحد أندية دوري روشن

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يستهدف أحد أندية دوري روشن السعودي، لاعبًا في المنتخب البرازيلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوفه.

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وكشف الإعلامي فابرزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تواصل نادي الاتفاق مع بالميراس، من أجل ضم لاعبه رافائيل فيجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف رومانو أن الاتفاق يُريد ضم فيجا صاحب لـ28 عامًا، حيث تمكن من تسجيل 16 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال الموسم الحالي مع فريقه.

وشدد فابريزيو على أن الصفقة لن تكون سهلة أمام الاتفاق، لأن هناك العديد من الأندية التي تُريد فيجا، بما في ذلك بعد الأندية الأوروبية.

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ويعد فيجا أحد العناصر التي يتم الاعتماد عليها في صفوف المنتخب البرازيلي، حيث يُشارك كبديل خلال المباريات الأخيرة، آخرها كان أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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