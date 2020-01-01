وسط قلق كورونا.. غياب مفاجئ لنجم برشلونة عن التدريبات الصباحية

لماذا غاب نجم برشلونة عن تدريبات الفريق الصباحية؟

غاب المدافع الدولي الفرنسي كليمون لونجليه عن التدريبات الصباحية لبرشلونة اليوم الثلاثاء، وذلك لأسباب شخصية حسب ما قاله النادي.

وكان فريق برشلونة قد أجرى التدريبات يوم الثلاثاء بشكل فردي من أجل منع الاختلاط بين اللاعبين، وذلك كما هو مخطط لهذا الأسبوع.

وشهدت الحصة التدريبية غياب المدافع المركزي الفرنسي كليمون لونجليه بإذن من النادي لأسباب شخصية، وفقا لما ذكره النادي نفسه في بيانه الموجز بشأن عمل اليوم.

المزيد من الفرق

وفي الحصة التدريبية ظهرت الكثير من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للنادي الكتالوني وجماهيره، حيث عاد لويس سواريز إلى العمل البدني بنفس معدل زملائه.

وظهر ليونيل بمظهر غير معتاد، حيث ظهر بدون لحية، وكذلك ظهر أرتورو فيدال وجوردي ألبا في التدريبات التي استمرت في أجواء هادئة.

ومن جهته تابع المدرب كيكي سيتين النشاط بعيدًا عن اللاعبين، ومرتديًا قناعه للالتزام بالبروتوكول الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني، تمامًا مثل بقية المساعديه.

هل تعرف دوري أبطال أوروبا جيدًا؟ اختبر معلوماتك

يذكر أنه وفقًا لما قاله خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن منافسات الدوري الإسباني ستعود في الثاني عشر من يونيو المقبل.