وسط قلق سيدات برشلونة .. الكشف عن أمنيات لابورتا في 2024

تعرف على أمنيات لابورتا للعام الجديد

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن 3 أمنيات له خلال العام الجديد 2024، وذلك في ظل قلق يُسيطر على مستقبل سيدات برشلونة!

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأمنيات التي يُريد لابورتا تحقيقها خلال عام 2024، حيث أولها هو العودة إلى ملعب كامب نو، والذي سيكون جاهزًا يوم 29 نوفمبر 2024.

وأضافت الصحيفة أن لابورتا يتمنى أيضًا أن ينجح برشلونة في حصد أكبر عدد من الألقاب خلال 2024، وهو الأمر الذي يعد صعبًا للمنافسة الكبيرة التي يجدها البلوجرانا في جميع البطولات، ولكن غير مستحيل.

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وأما عن الأمنية الثالثة فهي اقتصادية بحتة، حيث يتمنى أن يُحدث لابورتا التوازن المادي للفريق، وأن تستقر الميزانية دون أي قصور في أمور أخرى، وذلك بتحقيق 859 مليون يورو، مع الحفاظ على تنافسية الفريق، ليكون قادرًا على تحقيق الألقاب للمساعدة في الحصول على عوائد مالية أخرى.

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ووفقًا لـ "سبورت" فإن أمنيات لابورتا تأتي في ظل القلق الذي يُسيطر على مستقبل فريق السيدات بنادي برشلونة، لأنه الأفضل في العالم حاليًا، حيث هناك نية لإجراء تخفيضات بالفريق.

كما أن أليكسيا بوتياس صاحبة الكرة الذهبية مرتين إلى تحتاج إلى تجديد العقد، بالإضافة إلى أيتانا بونماتي من أهم نجوم برشلونة والفائزة بدوري أبطال أوروبا مرتين.