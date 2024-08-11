وسط غموض بشأن مستقبله .. فيتور روكي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونة

هل سيرحل روكي عن برشلونة أم يُعاني من إصابة؟

واصل النجم البرازيلي الشاب فيتور روكي غيابه عن المشاركة في تدريبات فريقه برشلونة لليوم الثاني على التوالي، وسط غموض بشأن مستقبله مع الفريق.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن روكي لم يتدرب مع برشلونة بحجة أنه يشعر بتوعك عام وحمى، حيث حضر صباح اليوم إلى المدينة الرياضية وغادر بعد نصف ساعة".

وأضافت الصحيفة أن مشاركة روكي في كأس جوان جامبر ضد موناكو الفرنسي غدًا الإثنين، تبدو غير مرجحة على الإطلاق، سواء كانت لأسباب طبية أو لأن رحيله عن النادي أصبح قريبًا".

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جاء ذلك بعدما عقد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتماعًا بعد ساعات من عودته إلى برشلونة من رحلة الولايات المتحدة، وسط مؤشرات تؤكد انتقاله معارًا إلى أحد أندية الدوري الإيطالي.

ولعب روكي مع برشلونة في جولة الولايات المتحدة الأمريكية 45 دقيقة فقط شد مانشستر سيتي الإنجليزي، كما لعب 13 دقيقة ضد ريال مدريد وميلان.

يُذكر أن نادي الهلال السعودي يعد أحد المهتمين بضم فيتور روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كلاعب من مواليد 2003.