وسط ضحكات بيكيه .. رد فعل غريب من رئيس برشلونة داخل مطعم بالرياض!

رد فعل غريب من رئيس برشلونة بعد لقائه مع بيكيه في الرياض

قبل ساعات من انطلاق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في العاصمة السعودية الرياض، أقيمت وجبة عشاء بين رجال الأعمال وممثلي الأندية، حيث تواجد فيها خوان لابورتا رئيس البلوجرانا، ونجم الفريق السابق جيرارد بيكيه.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

وبعد لقاء لابورتا وجيرارد وأثناء مغادرة رئيس برشلونة للمطعم، قال له جيرارد "أراك غدًا"، في إشارة إلى مباراة الكلاسيكو التي ستقام اليوم في نهائي السوبر الإسباني.

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وجاء رد رئيس برشلونة غريبًا، حيث قال بصوت عالي "بارسااا" ليضحك بيكيه ومن حوله من الحضور، بعد رد فعل لابورتا.

ويتواجد بيكيه حاليًا في الرياض، حيث حضر مباراة نصف نهائي كأس السوبر، وشاهد تأهل فريقه السابق إلى النهائي، بعد الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد.