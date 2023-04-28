وسط شكوك نيجريرا .. لجنة التراخيص تعلن موقفها من مشاركة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

هل يتم طرد النادي الكتالوني من البطولة؟

وسط كل الشكوك والأزمات، تلقى نادي برشلونة الإسباني بعض الأنباء السارة، بخصوص مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

برشلونة كان مهددًا بالاستبعاد من البطولة للموسم الجديد، بسبب التحقيقات الجارية في قضية "نيجريرا" والتي تم اتهام النادي الكتالوني فيها بدفع مبالغ مالية لخوسيه نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الإسبانية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اللجنة المختصة بمنح التراخيص للأندية المشاركة في دوري الأبطال، ستسمح لبرشلونة بالمشاركة في المسابقة بصورة طبيعية، وستمنح النادي الترخيص المطلوب قبل يوم 15 مايو القادم.

وأشارت إلى أن اللجنة لا تجد أي سبب واضح يقودها إلى طرد برشلونة من دوري الأبطال، ولكن هناك هيئة أخرى قد ترفض مشاركة النادي الكتالوني وهي لجنة الانضباط، حيث يمكنها منع الفريق من الظهور بالمسابقة حتى في حالة الحصول على ترخيص.

ولكن الوضع الحالي لا يسمح أيضًا بهذه الخطوة، لأن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يثبت على برشلونة أي إدانة بشراء الحكام حتى الآن.

يذكر أن برشلونة اقترب من حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم رغم الهزيمة الأخيرة من رايو فاييكانو، حيث يحتل الفريق المركز الأول بجدول الليجا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الثاني.