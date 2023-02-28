وسط دهشة من اختيار المنافسين .. المنتخب السعودي يُعلن خوض وديتين في مارس

الظهور الأول للأخضر بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم خوض المنتخب الوطني لمباراتين وديتين خلال التوقف الدولي في مارس القادم.

وكشف حساب المنتخب السعودي عبر تويتر عن إقامة مباراتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا يومي 24 و28 مارس القادمين في ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

مواجهة فنزويلا ستحمل الظهور الأول للأخضر عقب نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي حقق خلالها رجال هيرفي رينارد إنجازًا تاريخيًا بالفوز على الأرجنتين التي توجت فيما بعد باللقب العالمي.

السعودية واجهت سوء حظ غريب خلال مواجهة بولندا الثانية في المجموعة فيما لم تقدم الأداء المتوقع أمام المكسيك وودعت المونديال من الدور الأول بعد خسارة المباراتين.

وأثار اختيار منتخبي أمريكا الجنوبية للمباراتين الوديتين دهشة العديد من المغردين والمتابعين، حيث كان الأخضر قد واجه فنزويلا بجانب كولومبيا والإكوادور خلال استعداداته للمونديال واستعدادًا لمواجهة الأرجنتين تحديدًا، أما الآن فهو يستعد لنهائيات كأس آسيا 2023 ولذا وجد العديد أن الأفضل كان مواجهة منتخبات آسيوية أو حتى أوروبية.