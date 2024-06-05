وسط تعاطف ثلاثي .. قلق بالدوري الإنجليزي بسبب تصاعد أزمة مانشستر سيتي القانونية

هل يفوز مانشستر سيتي في قضيته؟

وجد مانشستر سيتي تعاطفًا من جانب 3 أندية على الأقل، بعد قرار بطل الدوري الإنجليزي بإعلان الحرب على رابطة الدوري بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن تشيلسي وأستون فيلا ونيوكاسل، يعتقدون أن مانشستر سيتي لديه مخاوف قبل جلسة الاستماع يوم الإثنين المقبل، والتي سيحاول فيها الحصول على قواعد تحد من المبلغ الذي يمكن للشركات المرتبطة بمالكي الأندية إنفاقه على صفقات الرعاية التي تم إلغاؤها.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي قدم بيانًا يتحدى فيه القواعد المحدثة بشأن معاملات الأطراف المتعددة، كما أن الملياردير المصري ناصف ساويرس مالك أستون فيلا، مقرب من خالدون آل ثاني رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، وأن الإحباط يسيطر على الثنائي بسبب القيود المفروضة على الإنفاق.

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وامتنع نيوكاسل عن التصويت الأخير حول هذه المسألة، وذلك لأن النادي مملوك إلى السعودية، وهناك رعاية القميص مع شركة إدارة الأحداث السعودية سيلا، فإن فوز مانشستر سيتي في القضية يعد انتصارًا لنيوكاسل، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

كما قدم من 10 إلى 12 ناديًا معلومات لدعم الدوري الإنجليزي الممتاز وقواعده، الأمر الذي تم وصفه بـ"الحرب الأهلية" في الدوري الإنجليزي، حيث تضم المجموعة مانشستر يونايتد وآرسنال وفولهام وولفرهامبتون وبرايتون وتوتنهام، حيث قدم البعض إفادات والآخرين رسائل.

وكان مانشستر سيتي الذي يواجه 115 تهمة بخرق قواعد الإنفاق، قد أطلق نوفمبر الماضي إجراءً قانونيًا غير مسبوق، والتي حيث سيتم الاستماع إليه في جلسة استماع تستمر أسبوعين بداية من يوم الإثنين، حيث يُريد تغيير قواعد استحواذ السعودية على نيوكاسل في نوفمبر 2021 وأيضًا تعويضًات.

ويقول مانشستر سيتي في قضيته أن النظام الحالي هو نتيجة "طغيان الأغلبية"، حيث يدعي أن هذا الأمر يعتمد على التمييز ضد الأندية التي يمتلكها مالكون من الشرق الأوسط.