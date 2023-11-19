وسط ترقب من جوارديولا .. تحديد مصير هالاند من المشاركة أمام ليفربول

تحديد مصير هالاند من المشاركة أمام ليفربول...

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، معرفة موقف إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، من المشاركة في قمة الدوري الإنجليزي، أمام ليفربول في الأسبوع القادم.

وكان هالاند، قد تعرض إلى إصابة في الكاحل الأيسر لقدمه، في آخر الأسبوع الماضي، أثناء الدقائق الأخيرة من مباراة النرويج وجزر فارو، ليتأكد بعدها غيابه عن مباراة النرويج القادمة.

ويستعد مانشستر سيتي، لاستضافة ليفربول، في قمة الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، صباح السبت 25 نوفمبر على ملعب الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إصابة اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، طفيفة ولن تمنعه من المشاركة في القمة المرتقبة أمام ليفربول في الأسبوع المقبل.

ويتصدر المهاجم النرويجي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا، سجلهم في 12 مباراة، بفارق ثلاثة أهداف عن محمد صلاح نجم ليفربول الذي يأتي في المركز الثاني.