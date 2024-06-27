وسط ترقب رباعي إنجلترا .. رودريجو يشعر بالقلق بشأن مستقبله مع ريال مدريد

رودريجو قد يرحل عن ريال مدريد

على الرغم من أن النجم البرازيلي رودريجو ينشغل حاليًا مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا، ولكن تفكيره في مستقبله مع ريال مدريد يُسيطر عليه بكل تأكيد، بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يكن الموسم الماضي سهلًا على رودريجو في ظل وجود فينيسيوس جونيور وبيلينجهام، حيث سجل 17 هدفًا، أقل من الموسم الذي سبقه 2022-23.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على أن رودريجو يشك في أنه سيحصل على دقائق أكثر الموسم القادم، على الرغم من محاولات مسؤولي ريال مدريد إيصال رسائل ثقة له.

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وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد أكد لرودريجو أن رحيل خوسيلو إلى قطر، سيجعله يحافظ على مكانه في مركز الجناح.

ويحظى رودريجو بمتابعة من 4 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي "ليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل وآرسنال"، وهو الأمر الذي سيجعله يفكر في الرحيل.

وحاليًا يدرس النجم البرازيلي موقفه، من أجل اتخاذ القرار المناسب لمسيرته، سواء بالاستمرار مع ريال مدريد والمجازفة، أو الانتقال إلى فريق آخر يضمن فيه الحصول على دقائق أكثر للمشاركة.