"وسط أزمة الإضراب!" .. الوحدة يراقب نجم الاتحاد ويُرهن الصفقة بالبقاء في روشن

الوحدة يبتعد عن مراكز الهبوط بـ6 نقاط..

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"اللاعبون أضربوا عن التدريبات".. هكذا كشف اليوناني دونيس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عن أزمة كبرى تضرب صفوف الفريق، في الفترة المؤخرة، مبينًا أنه يواجه مشكلات لا علاقة لها بالكرة، وليس من وظيفة المدرب أن يحلّها".

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وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن معظم اللاعبين الأجانب في الوحدة، لن يستمروا في الموسم المقبل، وهم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، المغربيان فيصل فجر وجواد الياميق، الفرنسي بوجيل، الهولندي فيتو، فضلًا عن الجهاز الفني للفريق.

وفي هذا السياق، تخطط إدارة الوحدة لتجديد صفوف الفريق بالعديد من العناصر المحلية والأجنبية، حال البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي.

ويراقب الوحدة، موقف المدافع المصري أحمد حجازي، مع فريق الاتحاد، من أجل حل أزمة دفاع الفريق الوحداوي في الموسم المقبل، خاصة مع تردد أنباء حول اقتراب حجازي من الرحيل عن قلعة العميد في الصيف، رغم ارتباطه بعقد حتى يونيو 2026.

وتعرض حجازي لانتقادات كثيرة من جماهير الاتحاد، خلال الموسم الجاري، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة العميد للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس بيرين للسوبر السعودي، في الموسم الماضي، ليدخل قائمة المُرشحين للرحيل في الميركاتو الصيفي.

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وخاض أحمد حجازي 101 مباراة، خلال مسيرته مع الاتحاد، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، فيما تعرض للإصابة في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم الماضي، ليعود في ديسمبر، ليشارك مع العميد في كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في جدة، وشهدت خروج الفريق من الدور الثاني، بالخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة (1-3).

ويحتل الوحدة المركز الثالث عشر في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 35 نقطة من 32 مباراة، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، قبل جولتين على نهاية الموسم.

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