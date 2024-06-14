وسطاء يعرضون مهاجم إسبانيا على برشلونة مقابل 4 ملايين يورو فقط!

المدرب هانز فليك ليس متحمسًا لهذه الخطوة

بعد المستوى المميز له على مدار الموسم مع ريال بيتيس، ظهر أيوزي بيريز كخيار مفاجىء أمام برشلونة لتدعيم خط هجوم الفريق خلال هذا الصيف.

صاحب الـ30 سنة ظهر بصورة مميزة مع النادي الأندلسي على مدار موسم 2023/2024، وهو الأمر الذي جعل المدرب لويس دي لا فوينتي يقوم بالاعتماد عليه ضمن قائمة إسبانيا لخوض يورو 2024.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن اللاعب تم عرضه على برشلونة من خلال وسطاء، من أجل التعاقد معه في صفقة تصل قيمتها إلى 4 ملايين يورو فقط، وهي قيمة منخفضة جدًا بالنظر إلى جودة مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تعاقد برشلونة معه، ولكنها مجرد محاولة لوضع النادي الكتالوني في الصورة بالنسبة لوضع اللاعب مع ناديه.

وعلى كل حال، لا يعتبر التعاقد مع مهاجم جديد متعدد الاستخدامات، من أولويات المدرب هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة، وديكو المدير الرياضي للنادي، حيث ينصب التركيز على لاعب وسط صاحب شخصية دفاعية مميزة، وجناح أيسر يمكنه صناعة وتسجيل الأهداف بصفة منتظمة.

يذكر أن بيريز تمكن من تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين بقميص بيتيس، في 38 مباراة لعبها مع الفريق الأندلسي بكل البطولات الموسم الماضي.