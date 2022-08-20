وست هام وفنربخشه يخططان لخطف ماريجا من الهلال

منافسة شرسة على ضم المهاجم المالي

أصبح نادي الهلال السعودي مهددًا بخسارة مهاجمه موسى ماريجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب الاهتمام المتزايد من أندية أوروبا بضمه.

صاحب الـ31 سنة انضم للهلال قادمًا من بورتو البرتغالي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وظهر بمستويات مميزة جدًا مع الفريق بموسمه الأول.

وهو ما دفع بعض الأندية لمحاولة التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي لإعادته إلى أوروبا من جديد، وبالتحديد نادي وست هام الإنجليزي ونظيره التركي فنربخشه.

وقال الصحفي التركي "إكريم كونور" إن ماريجا يعتبر من الأهداف المفضلة لمدرب الفريق الجديد جورج جيسوس بسبب معرفته به من خلال الدوري البرتغالي.

ويأتي ذلك رغم اعتراف جيسوس علنًا بأن الفريق لا يحتاج إلى المزيد من المهاجمين هذا الصيف بعد تعزيز هذا المركز بالفعل، لكنه يؤمن أن النجم المالي يمكنه مساعدة الفريق بالمزيد من الأهداف بالموسم الجديد.

ويواجه فنربخشه منافسة قوية من وست هام للتعاقد مع ماريجا، لرغبة المدرب ديفيد مويس في إضافة حل هجومي آخر جنبًا إلى جنب مع الإيطالي جانلوكا سكاماكا المنضم مؤخرًا من ساسوولو.

يذكر أن ماريجا نجح في تسجيل 15 هدفًا وصنع 5 آخرين في 43 مباراة لعبها مع الهلال منذ انضمامه في يوليو 2021، وساهم في فوز الفريق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.