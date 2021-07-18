وست بروميتش يوجه صدمة قوية للهلال بشأن ماثيوس بيريرا

الصفقة في طريقها للفشل

أصبحت صفقة تعاقد نادي الهلال مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا معقدة للغاية، وفي طريقها للفشل، في ظل المطالبات المالية الضخمة التي وضعتها إدارة نادي وست بروميتش الإنجليزي.

نادي الهلال ارتبط اسمه باللاعب البرتغالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن إدارة وست بروميتش طلبت الحصول على مبلغ يقارب الـ133 مليون ريال سعودي من أجل الموافقة على انتقال ماثيوس بيريرا لأي فريق يرغب في التعاقد معه.

ولكن عرض نادي الهلال ضعيف جدًا بالمقارنة بالمبلغ المطلوب، حيث وصلت قيمته إلى 27 مليون ريال سعودي، وهو بعيدًا جدًا عن مطالب النادي الإنجليزي.

ولذلك أصبحت صفقة انتقال بيريرا من وست بروميتش إلى نادي الهلال شبه مستحيلة، في ظل المطالبات المالية الضخمة التي يطلبها النادي الإنجليزي، ليجعل مسؤولي الزعيم يصرفون النظر عن التعاقد معه.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي كان يرغب في ضم اللاعب ماثيوس بيريرا، ولكن مطالبات وست بروميتش المالية المبالغ فيها تسببت في توقف المفاوضات.

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بيريرا يلعب في مركزي الجناح والوسط الهجومي، حيث سبق له ولعب في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، كما أن هناك اهتمامًا من ناديي آرسنال وليفربول باللاعب.