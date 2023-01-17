وزير المالية السعودي: التعاقد مع رونالدو جزء من رؤية 2030

المنافسون استغلوا تلك التصريحات للتقليل من النصر

Shahid

أبرز وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، دور المملكة في تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو، والذي تم خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

النصر وقع مع رونالدو عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وذلك عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد أوضح وزير المالية أن تلك الصفقة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030.

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إذ قال في تصريحات لقناة "CNBC" "جودة الحياة في السعودية نقطة أساسية في رؤية 2030، أردنا أن نتأكد أن جودة الحياة تحسنت في السعودية والرياضة جزء مهم من ذلك".

تابع "الشباب في مجتمعنا يُحبون ويُمارسون ويُتابعون الرياضة وأظن أن كل ما نفعله لدعم وتحسين تلك الصناعة سيعود بالنفع علينا خاصة على صعيد جودة الحياة لشعبنا وللذين يعملون في السعودية من الخارج".

الإعلام والجمهور المنافس للنصر خاصة من عُشاق الهلال رأوا في تلك التصريحات فرصة للتقليل من دور المسؤولين في النصر، سواء الرئيس مسلي آل معمر أو الداعم الأمير خالد بن فهد، فيما يخص إقناع رونالدو بارتداء القميص الأصفر والقدوم للعب في الدوري السعودي.

ووصفوا تلك التصريحات كذلك بأنها دليل على أن المزيد من النجوم الكبار سيأتون للدوري السعودي وأن الهلال والاتحاد سيكون لهم نصيب منهم كما كان للنصر.

Shahid