"الديمقراطية ليست في أبهى صورها" .. وزير الرياضة الإيطالي يُعلق على إقامة كأس العالم 2034 بالسعودية

تصريحات مهمة من وزير الرياضة الإيطالي

علق أندريا أبودي وزير الرياضة الإيطالي، على إسناد ملف استضافة كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أنها فرصة للانفتاح والحوار لتسريع النمو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر اجتماع الكونجرس الاستثنائي مساء الأربعاء الماضي، عن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية.

وقال أبودي خلال تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه يجب الذهاب إلى الأماكن التي توجد بها إمكانية لتحسين الأوضاع".

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وأضاف: "رغم الانتقادات والملاحظات المشروعة والديمقراطية التي قد تُثار، فإن الحدث الرياضي يمثل فرصة للانفتاح والدبلوماسية التي تدفع لتسريع عمليات النمو".

وواصل: "أتمنى أن ينطبق ذلك على كل الأماكن التي تكون فيها الحرية محدودة، والديمقراطية ليست في أبهى صورها، ولكن يجب أن نعترف بأن لدينا مجالات يمكن تحسينها".