وزع الهدايا وودع الجميع في بوروسيا دورتموند .. بيلينجهام نحو وجهته الجديدة!

النجم الإنجليزي أنهى كل شيء بالفعل!

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام قد قام بتوديع زملائه في صفوف فريقه الحالي بوروسيا دورتموند استعدادًا للرحيل عنه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "روهر ناخريتشين" والتي أكدت أن اللاعب قد قام بتوزيع الهدايا في معسكر فريقه صباح الأحد.

وبقي اللاعب في مقر تدريبات الفريق لمدة 30 دقيقة وقام بتوقيع قمصان الفريق كما وقع على حذاء رياضي لصالح أحد أفراد الأمن.

ومن المفترض أن تكون المفاوضات بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في مراحل الحسم بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة على أن يتم الإعلان الرسمي خلال أسبوع.

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد قدم موسمًا طيبًا للغاية مع بوروسيا دورتموند مسجلًا 14 هدفًا وصانعًا لسبعة في كل البطولات.