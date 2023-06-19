وزارة الرياضة لم تدعم الهلال؟ .. كشف سر مدهش عن صفقات الفريق الجديدة

أحمد فرهود
Ali Albulaihi Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
الهلالدوري روشن السعوديخاليدو كوليباليروبين نيفيش

مفاجأة جديدة تدهش الجماهير الهلالية عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم

حسب كافة التقارير العالمية؛ سيكون الثنائي البرتغالي روبن نيفيش والسنغالي كاليدو كوليبالي، أول صفقتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال توصل إلى اتفاق مبدئي مع وولفرهامبتون الإنجليزي؛ للتعاقد مع نيفيش مقابل 55 مليون يورو، مع دخوله في مفاوضات متقدمة مع العملاق اللندني تشيلسي؛ لضم كوليبالي.

ومن ناحيته.. ألمح الإعلامي الرياضي فهد الروقي، إلى أن أول صفقتين لنادي الهلال، لن يكونا من دعم وزارة الرياضة السعودية؛ في إشارة إلى الثنائي البرتغالي والسنغالي.

وكتب الروقي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الإثنين: "طرف علم.. أول صفقتين للهلال ستكون من ميزانية النادي".

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية، أعلنت دعم جميع الأندية السعودية، بصفقات عالمية كبرى؛ من أجل تحويل دوري روشن للمحترفين، ضمن أقوى 5 مسابقات في العالم؛ وهو ما تم مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر، في الشتاء الماضي، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي وقع للاتحاد، خلال الصيف الحالي.

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