قائمة باريس سان جيرمان في رحلة اليابان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تستعد للمشاركة في بطولة اليابان الدولية.

وتغادر بعثة نادي باريس سان جيرمان، السبت الموافق 22 يوليو، إلى اليابان؛ حيث سيخوض الفريق، 4 مباريات ودية، أمام كل من النصر السعودي وسيريزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية، اختار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، 29 لاعبًا، سيسافرون مع البعثة إلى اليابان.

وشهدت القائمة، غياب النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي؛ والذي دخل في خلافات مع الإدارة، بسبب رفضه تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف العام القادم.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان، في رحلة اليابان؛ على النحو التالي: "كيلور نافاس، أشرف حكيمي، بريسنل كيمبيمبي، مانويل أوجارتي، ماركينيوس، ماركو فيراتي، فابيان رويز، نيمار جونيور، ماركو أسينسيو، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، فيتينها، ريناتو سانشيز، كانج إن لي، لوكاس هيرنانديز، عزيزي ندور، كارلوس سولير، ألكسندر ليتيلييه، ليفين كورزاوا، وارن زائير إيمري، إسماعيل الغربي، سيريف نهاجا، ميلان شكرينيار، إيثان مبابي، إلياس حسني، نوح لمينة، هوجو إكيتيك، لويس موكيه، جيانلويجي دوناروما".

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وسيبدأ باريس سان جيرمان، مبارياته في اليابان، يوم الثلاثاء 25 يوليو، عندما يواجه النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على أن يلتقي بعدها بـ3 أيام، مع فريق سيريزو أوساكا.

وفي الأول من أغسطس، سيضرب الفريق الباريسي، موعدًا مع إنتر، قبل أن يختتم جولة اليابان، يوم الخميس "3 من نفس الشهر"، ضد تشونبوك.

جدير بالذكر أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت على أن استبعاد نادي باريس سان جيرمان، نجمه كيليان مبابي، من رحلة اليابان؛ وسيلة ضغط لإقناعه بالتجديد، وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اللاعب شارك لمدة 30 دقيقة، في الودية الأخيرة أمام لو هافر.