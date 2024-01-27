"ورقة رابحة لمانشيني".. منتخب السعودية يستعيد نجمه قبل لقاء كوريا الجنوبية

لاعب الأخضر أصبح جاهزًا وشارك في التدريبات

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استعاد المنتخب السعودي، لاعبًا مهمًا في قائمته، قبل 3 أيام من مباراة كوريا الجنوبية، في كأس آسيا 2023.

وضرب المنتخب السعودي موعدًا ناريًا مع كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل، في قمة مباريات الدور ثمن النهائي، من بطولة آسيا المقامة حاليا في قطر.

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وكشفت شبكة قنوات "الإخبارية" السعودية، أن حسان تمبكتي، لاعب الأخضر أصبح جاهزًا لمواجهة كوريا الجنوبية، بعدما شارك في تدريبات المنتخب السعودي اليوم السبت.

وكان حسان تمبكتي أجرى تدريبات فردية، أمس الجمعة، بعدما تعرض لكدمة في الساق خلال مباراة الجولة الثانية أمام قيرغيزستان، والتي انتهت بفوز السعودية (2-0).

وغاب تمبكتي، عن لقاء السعودية وتايلاند في ختام دور المجموعات والذي انتهى بالتعادل السلبي، من أجل التعافي، حيث رفض المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب الصقور المغامرة به وفضل إراحته.

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وتصدر المنتخب السعودي المجموعة السادسة بـ7 نقاط، جمعهما من فوزين على عُمان وقرغيزستان، وأنهى مباراته الثالثة أمام تايلاند بالتعادل السلبي في الجولة الأخيرة.

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