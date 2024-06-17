ورطة لجيسوس.. رحيل أحد أهم عناصر الهلال!

ماذا يفعل المدرب البرتغالي؟!

أكدت تقارير صحفية أن جورج جيسوس المدير الفني للهلال سيجد نفسه في ورطة جديدة قبل بداية الموسم القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، والتي أكدت أن أحد أهم عناصر الجهاز الفني للمدير الفني سيرحل في الصيف.

وذكرت الصحيفة أن ذلك العنصر هو مدرب حراس المرمى جوزيه موريرا الذي سينتقل إلى الدوري البرتغالي.

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وبحسب ما أوضحت الصحيفة فموريرا سينتقل ليكون مدربًا في فريق بوافيشتا، بجوار المدرب الإيطالي كريستيانو باتشي.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد حقق ثلاثية محلية تاريخية في الموسم المنصرم بعد التتويج بالدوري والكأس والسوبر.