ورطة في دفاع ريال مدريد؟ مدافع الملكي يريد الإعارة مجددًا لناديه السابق

رحيل جديد عن صفوف الملكي؟

يواصل غرناطة استكشاف السوق لتشكيل فريق تنافسي بعد عودته إلى الدرجة الأولى الإسبانية، هذا الأمر ليس سهلًا، ولكنه يجد في مدافع ريال مدريد الخيار الأول له في الميركاتو.

صحيفة "آس" الإسبانية تؤكد أن خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد الذي لم يشارك بالكاد إلا في دقائق الموسم الماضي، يعد على رادار الفريق الأندلسي للموسم المقبل كي يحصل عليه على سبيل الإعارة، تمامًا كما حصل في عام 2020.

المصدر ذاته يفيد بأن النادي الأندلسي ليس الخيار الأوحد لفاييخو الذي يملك عروضًا أخرى لمغادرة ريال مدريد هذا الصيف.

وبعد إعلان أرقام الفريق للموسم المقبل، ترك فاييخو دون رقم، مع حصول جود بيلينجهام على الرقم 5، وحصول أردا جولر على الرقم 24، وحين حصل الحارس الثالث على الرقم 25، أيقن فاييخو أن كارلو أنشيلوتي لا يحسب له حسابًا خلال الموسم المقبل.

يتبقى عامان في عقد فاييخو مع ريال مدريد، وعليه فستكون الإعارة الموسم المقبل فرصة جيدة لإعادة تقييم وضعيته في النادي الملكي ومع أي فريق بشكل عام.