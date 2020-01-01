ورطة دفاعية لريال مدريد في مواجهة إنتر

إصابة الظهير الأيمن الوحيد في قائمة ريال مدريد يعكر صفو فوز الملكي على ويسكا برباعية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب لوكاس فاسكيز خلال مواجهة ريال مدريد الأخيرة ضد ويسكا.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو ماركا"، والذي أكد أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي واضح يهدد مشاركته ضد إنتر في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وغادر لوكاس المباراة في الدقيقة الـ 52 من عمرها، وحل الفرنسي فيرلاند ميندي بديلًا له وكان الهدف الوحيد في شباك ريال مدريد من ذلك الجانب.

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وأوضحت التقارير أن وضع لوكاس من المشاركة في المباراة سيكون رهن التطورات التي ستشهدها عملية الاستشفاء الخاصة به في الساعات المقبلة.

وذكرت التقارير أن زين الدين زيدان قد لا يخاطر باللاعب لو لم يكن في حالة مثالية للمباراة، وسيدفع بفيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيمن.

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وسيختار زيدان وجود البرازيلي مارسيلو على الجانب الأيسر بالرغم من خطورتها لدى إنتر بوجود أشرف حكيمي لاعب الملكي السابق.

ويعاني ريال مدريد بالفعل من صداع في الجانب الأيمن، بعدما أصيب دانييل كارباخال وألفارو أودريوزولا وناتشو بالترتيب في الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليستمر في تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.