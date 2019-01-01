ودية هيرتا برلين وفنرباخشة تنتهي باستدعاء الشرطة

والسبب هو إيمري بيلزوجلو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهدت المباراة الودية بين هيرتا برلين وفنرباخشة واقعة مؤسفة عندما تم استدعاء الشرطة لفض الشجار بين لاعبي الفريقين.

وانتصر الفريق الألماني على نظيره التركي مساء الخميس بنتيجة هدفين مقابل واحد ضمن الاستعداد للموسم المقبل.

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وشهدت المباراة اشتباكاً بين إيمري بيلزوجولو، التركي المخضرم، وجوردان توروناريجا، لاعب هيرتا برلين.

وتواصلت المشادة بعد المباراة بعد محاولة إيمري الاعتداء على اللاعب الألماني الشاب، مما أدى لاستدعاء الشرطة لفض الاشتباك.

وعلق كريم رقيق، لاعب هيرتا، مع "بيلد" قائلاً: "تلك الأمور تحدث في الملعب، ولكن من المفترض أن تنتهي مع الصفارة، هذا لقاء ودي".

وكان إيمري، لاعب إنتر وباشاكشهير السابق، قد قرر الاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال رغم بلوغه الثامنة والثلاثين من العمر.