"ودع الاتحاد وقرر البقاء في السعودية" .. رومارينيو يوقع لناديه الجديد رسميًا!

رومارينيو يستعد لمرحلة جديدة بعد 8 سنوات مع الاتحاد..

حط البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، نجم فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، رحاله في نادٍ سعودي جديد، ليواصل رحلته الاحترافية في المملكة بعد 6 سنوات قضاها داخل أرجاء العميد.

ونظم نادي الاتحاد، حفلًا وداعيًا لرومارينيو مع مواطنه مارسيلو جروهي، حيث رحل روما عن صفوف العميد بعد انتهاء عقده، تزامنًا مع نهاية الموسم الجاري، والذي ختمه الاتحاد بالمركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 54 نقطة من 34 مباراة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن توقيع نادي نيوم رسميًا مع البرازيلي رومارينيو، لمدة موسمين، حتى يونيو 2026، ليخوض مشواره مع الفريق في دوري يلو للدرجة الأولى بالموسم المُقبل.

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وتأهل نادي نيوم إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في الموسم الجديد، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية، بالفوز على الجبيل بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

ولعب رومارينيو دورًا كبيرًا مع الاتحاد خلال مسيرته الاحترافية، حيث قاده للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، خلال موسم 2022-2023، كما شارك في 214 مباراة بقميص العميد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 95 هدفًا وصنع 30 تمريرة حاسمة.

وودع الاتحاد، نجمه البرازيلي رومارينيو، برسالة قال فيها "على مدار ستة أعوام، كنتَ نجمًا في سماء جدة، قائدًا في الجوهرة، وأسطورة للاتحاد. مع كل هدف سجلته كنت تنقش اسمك في قلوب الجميع من جماهير العميد، ومع كل تمريرة حاسمة كنت تؤكد على أسطوريتك داخلنا جميعًا، تفانيك وشغفك وجهدك، كل شيء كنت تقدم في الميدان كان محط حبنا وعشقنا من يومك الأول وحتى يومنا هذا.

شكرًا روما، على كل ما قدمته لنادي الاتحاد وجماهيره، شكرًا روما على كل نقطة عرق بذلتها في الجوهرة أو في المملكة أو حتى في ملاعب آسيا، شكرًا بقدر ما أسعدت القلوب، وأثلجت الصدور، ستبقى جزءًا من تاريخ العميد ما دام، وسنبقى عائلة بك إلى الأبد. ليس وداعًا، فالاتحاد منزلك الذي يسعد برؤياك، وجمهوره بمثابة الظهر الذي ترى فيه حماك، نراك دائمًا بخير. نادي الاتحاد ولاعبوه وجماهيره".