وداع يليق بـ "أسطورة" .. هكذا سيكرم برشلونة بيكيه!

النادي الكتالوني يحضر لوداع أسطوري لجيرارد بيكيه بعد قرار الاعتزال!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية نادي برشلونة تنظيم حفل وداعي كبير للنجم جيرارد بيكيه مدافع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي سيشرك جماهيره في ذلك الوداع.

وأوضحت الصحيفة أن موقف اللاعب من ذلك الوادع غير واضح بعد، بالرغم من أن النادي بدأ في التحضير له بالفعل.

يأتي هذا في الوقت الذي خرج فيه نجوم ونجمات كرة القدم حول العالم لتكريم بيكيه بكلماتهم وكانت أليكسيا بوتياس نجمة الفريق الكتالوني هي آخرهم حيث قالت لصحيفة "سبورت": "بيكيه أسطورة لنادي برشلونة".

جدير بالذكر أن بيكيه كان قد أعلن أن مباراة ألميريا ستكون الأخيرة له في مسيرته على ملعب كامب نو وأنه قرر الاعتزال.