وداع من الباب الكبير .. تونس تخرج من كأس العالم رغم الفوز على فرنسا

منتخب تونس ودع كأس العالم 2022 من الباب الكبير بعد الفوز على فرنسا بهدف دون رد، لكن ذلك لم يكن كافيًا لعبور المجموعة الرابعة.

حقق منتخب تونس فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب فرنسا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتأهل "نسور قرطاج" إلى دور الستة عشر.

منتخب تونس فاز على بطل العالم بفضل هدف وهبي الخزري، الذي جاء في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعدما توغل قائد "نسور قرطاج" في قلب الدفاع الفرنسي، وسدد كرة ذكية على يسار ستيف مانداندا حارس "الديوك".

وعلى الرغم من فوز تونس على فرنسا بهدف دون رد، إلا أن المنتخب التونسي لم يتأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر، بعد فوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد لحساب الجولة ذاتها.

وهبي الخزري يحقق المراد بمجهود فردي رائع ويوقع على الهدف الأول مخترقاً دفاعات فرنسا بنجاح بعد أن قطع له الكرة علي بن رمضان من أمام فوفانا.



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📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_فرنسا pic.twitter.com/0VxSzBbMjT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022

مباراة أستراليا والدنمارك التي أقيمت على استاد الجنوب، شهدت استكمال "الكانجارو" لمغامرته المثيرة في كأس العالم 2022، بفضل هدف ماثيو ليكي الذي جاء في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

نتائج الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 تعني تأهل منتخب فرنسا في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ورافقه منتخب أستراليا إلى دور الستة عشر بالرصيد نفسه من النقاط، متخلفًا بفارق الأهداف عن "الديوك".

أما منتخب تونس، فقد احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما تذيل منتخب الدنمارك ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطة واحدة.