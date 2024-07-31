وداعًا للكرات الباردة والساخنة .. الإعلان رسميًا عن تغيير جذري في قرعة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا إجراء تغيير جذري على قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وذلك بسبب النظام الجديد للبطولة.

يويفا استحدث نظامًا جديدًا للبطولة الأهم في كرة القدم على مستوى الأندية، حيث سيُشارك بدءًا من الموسم القادم 36 فريقًا بدلًا من 24، ولن يُوزعوا على 8 مجموعات كما المعتاد بل سيُلعب الدور الأول بنظام الدوري لكن من مباراة واحدة.

النظام الجديد يقضي بأن يُواجه كل فريق 8 خصوم سيُحددون بالقرعة الموجهة، بحيث يتم الحفاظ على اللوائح السابقة وأبرزها ألا يلتقي فريقان من نفس البلد في تلك المرحلة من البطولة، وسيخو كل فريق نصف عدد تلك المباريات على ملعبه والنصف الآخر خارجه، وبعدها وحسب الترتيب سيصعد الـ8 الأوائل إلى دور الـ16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفرق من التاسع حتى الـ24 ستخوض مواجهة فاصلة بين بعضها البعض ليتأهل الفائزون إلى ثمن النهائي مع الـ8 الأوائل، ومن ثم ستتواصل مراحل خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، فيما الفرق من الـ29 إلى الـ36 ستُغادر دوري الأبطال.

ذلك العدد الكبير من الفرق أدى لتغيير جذري في نظام القرعة، حيث لن يتم الاعتماد على طريقة "سحب الكرات" المعتادة والتي عادة ما سببت جدلًا واسعًا كان عنوانه الكرات الباردة والساخنة تعبيرًا عن توجيه القرعة لاتجاهات محددة، بل سيتم سحب القرعة آليًا.

الاتحاد الأوروبي أوضح عبر موقعه الرسمي أن تطبيق النظام القديم في القرعة يعني الحاجة لما يقرب من ألف كرة و36 وعاء على الأقل على خشبة المسرح، ولذا سيكون النظام بسحب جميع الفرق الـ36 يدويًا باستخدام الكرات ومن ثم سيقوم برنامج آلي بسحب 8 خصوم لكل فريق بشكل عشوائي وكذلك سيُحدد المباريات الـ4 التي سيخوضها على ملعبه والـ4 التي ستقام خارج ملعبه، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيكون واضحًا عبر الشاشات في قاعة السحب والتلفاز.