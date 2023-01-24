وداعًا لعائلة جليزر.. مانشستر يونايتد معروض للبيع النهائي!

من يقود مانشستر يونايتد بعد الجليرز؟

تستعد عائلة جليرز الأمريكية، مالكة مانشستر يونايتد الإنجليزي، للخروج من النادي وعرضه للبيع بصورة كاملة.

عائلة جيلرز استحوذت على مانشستر يونايتد بالكامل عام 2005، بعد امتلاكها عدة أسهم منذ 2003.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، العائلة الأمريكية ستتحرك من أجل بيع النادي الإنجليزي هذا العام، وذلك بعد إعلانهم في نوفمبر الماضي أنهم يبحثون عن فرص استثمار جديدة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن السعر الذي ستطلبه عائلة جيلرز هو 8 مليار جنيه إسترليني، للتخلي عن ملكية النادي.

جدير بالذكر أن السير جيم راتكليف أبدى بالفعل رغبته في شراء مانشستر يونايتد، بعد فشل محاولته في امتلاك النادي اللندني تشيلسي، الذي تولى ملكيته الأمريكي تود بويلي.