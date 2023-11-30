وداعًا لعهد سانتو المظلم .. شخصية مارسيلو جاياردو تنقذ الاتحاد من هزة كريم بنزيما

شخصية الاتحاد بدأت تعود مع مارسيلو جاياردو

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من الممكن أن تملك أفضل اللاعبين، ولكن ليس سهلًا أن يكون لديك "شخصية البطل"؛ هذا هو حال الساحرة المستديرة الآن، والتي تغيرت كثيرًا عن السابق.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عانى كثيرًا في الموسم الحالي 2023-2024، من انعدام الشخصية مع مدربه البرتغالي السابق نونو سانتو؛ وذلك على الرغم من امتلاكه أسماء عالمية؛ مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، وغيرهم الكثير.

شخصية البطل بدأت تعود إلى العميد تدريجيًا، مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، والذي تم التعاقد معه مؤخرًا؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لسانتو.

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وبالفعل.. هذه الشخصية، ظهرت في مباراة الاتحاد أمام الخليج، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز النمور (4-2).

عودة نادي الاتحاد بعد "هزة" كريم بنزيما

الاتحاد بدأ المباراة بقوة، ونجح في التقدم بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما بنزيما والنجم البرازيلي إيجور كورونادو، قبل أن يتراجع أداء الفريق بشكل واضح، في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

سبب هذا التراجع؛ هو الصدمة التي تعرض لها الفريق الاتحادي، بـ"إصابة" بنزيما على مستوى "الحوض"، وخروجه من أرضية الملعب، في الدقيقة 37؛ وذلك قبل 12 يومًا فقط، من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

هذه الهزة التي تعرض لها نجوم الاتحاد، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعد إصابة المهاجم الفرنسي؛ يبدو أن جاياردو نجح في التعامل معها بـ"شخصيته القوية"، في استراحة ما بين الشوطين.

ونزل الاتحاد إلى الشوط الثاني، بشكل أكثر تماسكًا، وسيطر على مجريات اللعب، حتى نجح في تسجيل هدفين إضافيين، بواسطة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والظهير الأيسر الشاب زكريا هوساوي.

وعلى الرغم من استقبال فريقه، هدف ثاني؛ إلا أن المدير الفني الأرجنتيني لنادي الاتحاد، سيّر الوقت بدل الضائع بخبرة كبيرة، مع إراحة أبرز نجومه، بإخراجهم من أرضية الملعب، منعًا لإصابات أخرى.

ويأمل عشاق الفريق الأول لكرة القدم، أن تتواصل هذه الشخصية، مع تصاعد في الأداء الفني، وذلك قبل الظهور في الحدث المونديالي، بعد 12 يومًا من الآن.

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